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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث مع مديرى البنوك تفعيل منظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين 

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع مديرى البنوك

 بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع مديرى البنوك بـ قنا ، دعم تنفيذ منظومة كاميرات متطورة لتأمين شوارع ومنشآت مدينة قنا، حرصا على تطوير المنظومه الأمنية لمراقبة شوارع وميادين المحافظة.


 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومديرى كلا من بنك مصر، والبنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك الاسكندرية، بنك التنمية الصناعية، بنك ناصر الاجتماعى، بنك ابوظبي الاسلامى، بنك أبوظبي التجاري، بنك كريدى أجريكول، بنك العقارى، بنك QNB، بنك CIB، بنك قناة السويس، البنك الزراعي المصرى، و عدد من قيادات المحافظة.

 

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أكد محافظ قنا ، أهمية وجود كاميرات مراقبة تغطي جميع شوارع وميادين مدينة قنا الرئيسية، بهدف الحوكمة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث وضبط الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن فكرة تأمين الشوارع والمنشآت بمنظومة كاميرات متطورة يساعد علي ربط المحافظة مع بعضها.

 

و أضاف محافظ قنا ، كما أن توظيف التقنية الحديثة في شئون حياتنا العامة يساهم في رفع مستوى الأمن والحد من انتشار الجريمة، مؤكداً أهمية دعم البنوك فى اتمام هذه المنظومة، انطلاقا من المسئولية المجتمعية لتلك المؤسسات.
 

وأوضح الداودى، بأن منظومة الكاميرات سوف تساهم فى توفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، عبر كشفها ملابسات حوادث عدة مثل الاعتداء والسرقة وما شابهها، لافتاً إلى أهمية وجود كاميرات المراقبة فى الشوارع بات ضرورة أمنية لحفظ الحقوق والممتلكات.


 

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