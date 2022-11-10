عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاستفزاز روسيا.. تحركات عسكرية ضخمة لـ أمريكا في القطب الشمالي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت صحيفة “ستارز آند سترايبس” العسكرية الأمريكية، إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أجرت عملية إسقاط تدريبي لصاروخ بعيد المدى في القطب الشمالي، واصفة إياه بأنه أعمال استفزازية ضد روسيا.

ونقلت الصحيفة عن المقدم لورانس ميلنيكوف، قائد العمليات الخاصة الأوروبية، قوله: "نحاول عمدا أن نكون استفزازيين دون تصعيد. نحاول احتواء العدوان الروسي والسلوك التوسعي، وإظهار قدرات الحلفاء المعززة".

وقالت الصحيفة إنه تم استخدام أرض التدريب النرويجية الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية للتدريبات. 

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة لاحظت أن البحرية الروسية تستعد لاختبار طوربيد نووي جديد.

ومن بين الغواصات التي شاركت في الاستعدادات غواصة بيلجورود، وهي غواصة معدلة للعمليات الخاصة قادرة على إطلاق مركبات غير مأهولة تحت الماء بما في ذلك طوربيد بوسيدون.

في الأسبوع الماضي، لوحظت السفن وهي تغادر منطقة الاختبار في بحر القطب الشمالي وتعود إلى الميناء دون إجراء اختبار. وتعتقد الولايات المتحدة أن الروس ربما واجهوا صعوبات تقنية.

لإنهاء الأزمة الحالية.. روسيا تضع شروطا للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي

تحركات ضخمة.. روسيا تستعد لاختبار طوربيد نووي جديد

وقال دبلوماسي غربي لشبكة “سي إن إن”: “يمكن اعتبار هذا جزءا من الصورة الأكبر والممارسة العسكرية الروسية الأخيرة، حيث أرسلت قوات غير مدربة تدريبا جيدا وغير مجهزة تجهيزا كافيا إلى أوكرانيا”. 

وأضاف أن “الصناعة العسكرية الروسية تمر بأوقات عصيبة، ويمكننا أيضا أن نرى أن العقوبات الغربية على السلع العسكرية عالية التقنية لها تأثير ويجب أن تستمر”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا قد تحاول اختبار الطوربيد مرة أخرى لكنهم أشاروا إلى أن المياه في منطقة الاختبار ستبدأ قريبا في الجليد مما يحد من نافذة العمليات.

وطوربيد بوسيدون هو مركبة غير مأهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء قادرة على حمل كل من الذخائر التقليدية والنووية. نظام الدفع النووي الخاص بها يعطي “بوسيدون” نطاقا لا حدود له تقريبا.

روسيا الولايات المتحدة القطب الشمالي أمريكا قوات العمليات الخاصة بوسيدون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

شوبير عن قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك: مفيش 70 مليون جنيه

خطف قلوب العالم.. ماذا فعل الطفل عمر علي أثناء لقاء الإمام الطيب والبابا فرنسيس؟

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

لإنهاء الأزمة الحالية.. روسيا تضع شروطا للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي

تحركات ضخمة.. روسيا تستعد لاختبار طوربيد نووي جديد

تراجع كبير في أسعار الدولار عالميا

أسوأ الهزائم العسكرية بالتاريخ.. التلفزيون الروسي الرسمي يكشف عن كارثة

انتخابات الكونجرس.. ترامب يتسبب بأزمة خطيرة في صفوف الحزب الجمهوري

بعد انسحاب روسيا .. تقدم كبير للجيش الأوكراني في خيرسون

لتجنب التصعيد.. قرار جديد من أمريكا يصدم أوكرانيا

“الخميس الأسود”.. الاضرابات تثير أزمة خطيرة في فرنسا

ترشيحاتنا

النائب طارق رضوان: بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان كله كذب فى كذب

وزير الري: كل طفل يولد يحتاج ألف متر مكعب مياه سنوياً

بايدن في قمة المناخ COP 27.. ماذا في جعبة الرئيس الأمريكي غدا؟

تحديثات أسرع وجيل جديد.. تومتوم المنافس الجديد لـ جوجل مابس

أكبر عملية تسريح في فيسبوك.. ميتا تستغني عن فريق التعلم الآلي بالكامل

جون كيري: سعادتي بالغة بالمشاركة فى كثير فعاليات COP27 بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فستان لافت.. شيري عادل تفاجئ جمهورها بظهور جديد| شاهد

نشرة المرأة.. شامبو مشهور يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان.. وتحذير عاجل من جمال شعبان

الحق نفسك .. ألم الفك علامة على الإصابة بمرض خطير

فيديو

ليست المرة الأولى.. مفاجأة في واقعة تخلص حازم الحديدي من حياته "فيديوجراف"

جولة الرئيس السيسي بشرم الشيخ وتقرير حول المنطقة الخضراء |تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. أول زيارة للرئيس الأمريكي وأهم الملفات على أجندته

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ