خبير: تأهيل الطلاب والمدرسين شرط أساسي لنجاح الأسئلة المقالية بالثانوية

الأسئلة المقالية تثير الجدل بين أولياء أمور وطلاب مرحلة الثانوية العامة، والذين لا يعلمون حتى الآن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من القرارات والتصريحات النهائية الحاسمة مؤخرا.

وفي هذا السياق قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام الاختبارات التي تعتمد على الاختيار من متعدد يساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية مقارنة بما تحققه الاختبارات الموضوعية التقليدية، لافتًا إلى أن الأسئلة المقالية ليست دائمًا تكون في صالح الطلاب.

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الشكل من الاختبارات يساعد على تحقيق أهداف تعليمية كثيرة مقارنة بما تحققه الاختبارات الموضوعية التقليدية، فالمنهج الذي يتم اختبار الطلاب فيه يطلق عليه اسم المنهج المختبر وهو لا يمثل أكثر من 20% من المنهج الذي تعلمه الطالب ودرسه طوال العام الدراسي، فكم من المعلومات التي تم تعلمها ودراستها وفهمها في المراحل التعليمية المختلفة ولم يُختبر فيها الطالب وبالتالي تم نسيانها.

وأضاف شحاتة، أن أسئلة الاختيار من متعدد التي وردت هذا العام لطلاب الثانوية العامة، كانت تمتاز بالدقة والموضوعية وكانت الأسهل في التصحيح لكونها بعيدة عن العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية التي تم تطبيقها باختبارات الثانوية العامة ستحقق العدالة بين الطلاب و تقيس نواتج التعلم التي هي الهدف الرئيسي للتعليم ولرؤية مصر 2030.

واستكمل أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن نظام أسئلة الاختيار من متعدد وطريقة صياغتها، هو النمط الأكثر دقة وموضوعية في تقدير الدرجات وهذا أمر يجعل الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من الرضى.

وأكد الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطبيق خطة تطوير التعليم المصري، موضحا أن وزارة التربية والتعليم نجحت في امتصاص حالة القلق لدى الطلاب تجاه تصحيح الامتحانات.

واختتم شحاتة بأنه لا بد أن تستمر فكرة وجود بعض الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة التي تبين مدى فهم الطالب للمادة العلمية وطريقة تعبيره لفهم المادة العلمية بعيدًا عن التلقين والحفظ، والاعتماد على الفهم والتفكير لكي يظهر جيل قادر على مواكبة التكنولوجيا والتطور العالمي.

من جانب آخر، حرص "صدى البلد" على رصد آراء عدد من أولياء الأمور لمعرفة مطالبهم بشأن شكل امتحانات الثانوية العامة العامة للعام الدراسي 2022-2023 ورجوع بعض الأسئلة المقالية بما لا يخل بمخرجات التقييم الجديد.

وقالت هدى محمود، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، إن دخول الأسئلة المقالية سيساعد الطالب على الحصول على أعلى الدرجات، وتكون أسئلة محددة من المنهج وتعتمد أيضًا على فهم الطالب، مشيرة إلى أن أهم شيء في الامتحانات الوقت وأن يكون ورقة واحدة مثلما حدث في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى أن يكون التصحيح بواسطة مدرسين عن طريق كنترول، وليس إلكترونيا.

بينما عبرت ريهام السيد، ولي أمر طالبة بالثانوية العامة، أنها تفضل العودة مرة أخرى إلى الامتحان الورقي المقالي، وأن يكون التصحيح باستخدام العنصر البشرى بشكل كامل، وأن تكون الأسئلة المقالية محددة من بداية العام حتى يكون الطالب على علم بطريقة مذاكرته.

في السياق نفسه، قال شريف أشرف، أحد أولياء الأمور، إن التعديل بإدخال المقالي خطوة جيدة ويكون مع الاختيار من متعدد، وليست ورقة منفصلة ووقتا منفصلا، وبالتالي سيتاح للطلبة مسودات لحل باقي الاختياري، متمنيا أن يكون الاختياري يكون في نقاط معينة ليست في أسئلة المسائل أو المعادلات التي تحتاج إلى خطوات.

بينما قالت عبير الطاهر، ولي أمر طالب بالثانوية العامة، إنها تفضل الأسئلة المقالية ويكون الوقت كافيا، وطريقة التصحيح تبقى بواسطة مدرسين وكنترول، مع إلغاء التصحيح الإلكتروني.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر عددًا من القرارات والتصريحات النهائية الحاسمة مؤخرا.

ومن أبرز قرارات وتصريحات وزير التربية والتعليم النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ما يلي: