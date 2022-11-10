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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27

صدى البلد

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم /الخميس/ إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة في أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).


وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية بأن بلينكين سيدعم رؤية الرئيس جو بادين، الذي سيحضر أعمال المؤتمر غدا، فيما يخص حث البلدان على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، وتشجيع جميع المساهمات المحددة وطنياً والتي تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وضمان استجابة COP27 لأولويات واحتياجات القارة الأفريقية والبلدان والمجتمعات النامية الضعيفة في كل مكان.

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