محمد الشرنوبي: أضربت بمطوة واتخطفت في 2011

أكد الفنان محمد الشرنوبى أنه شخص مسالم تماما ولا يدخل فى أى خناقات.

وأوضح الشرنوبى خلال حواره مع برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن تعرض للخطف خلال أحداث 2011.

السبب تليفون

وتابع الشرنوبى قائلا:" خلال 2011 كنت جايب تليفون جديد وماشي في الشارع، وفجأة وقف جنبى توك توك ونزل منه شخصين عملوا عليا حوار".

وأضاف الشرنوبى قائلا:" واحد ضربني بالمطوه وركبت معاهم التوك توك بالعافية ومشينا مكان بعيد وخدوا منى التليفون والمحفظة".

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