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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتفقد المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

صدى البلد

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بتفقد المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ.

حيث تفقد الدكتور سويلم جناح "المبادرة الرئاسية .. حياة كريمة" ، مشيرا لدور هذه المبادرة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم.

وتفقد "جناح الجامعة الامريكية" و "جناح جامعة الجلالة" و "جناح جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب" ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن أهمية البحث العلمى فى تقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى ، والإعتماد على التكنولوجيا والبحث العلمى لإدارة المياه بطرق متطورة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

كما تفقد "جناح وزارة الانتاج الحربى" ، حيث إطلع سيادته على التجارب المنفذة فى مجال تنقية المياه والقطع الموفرة ، مشيرا لأهمية ترشيد استخدامات المياه كاحد أدوات التعامل مع التحديات المائية.

وتفقد الدكتور سويلم "جناح شركة مدكور جروب" ، حيث أكد سيادته على أهمية تدعيم التواصل بين القطاعين العام والخاص ، موضحا أن التمويل هو كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف ، وهو ما يستلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات المياه.

كما تفقد جناح "المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية" وجناح "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي".

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