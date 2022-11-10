وزير الري يتفقد المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بتفقد المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ.

حيث تفقد الدكتور سويلم جناح "المبادرة الرئاسية .. حياة كريمة" ، مشيرا لدور هذه المبادرة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم.

وتفقد "جناح الجامعة الامريكية" و "جناح جامعة الجلالة" و "جناح جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب" ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن أهمية البحث العلمى فى تقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى ، والإعتماد على التكنولوجيا والبحث العلمى لإدارة المياه بطرق متطورة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

كما تفقد "جناح وزارة الانتاج الحربى" ، حيث إطلع سيادته على التجارب المنفذة فى مجال تنقية المياه والقطع الموفرة ، مشيرا لأهمية ترشيد استخدامات المياه كاحد أدوات التعامل مع التحديات المائية.

وتفقد الدكتور سويلم "جناح شركة مدكور جروب" ، حيث أكد سيادته على أهمية تدعيم التواصل بين القطاعين العام والخاص ، موضحا أن التمويل هو كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف ، وهو ما يستلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات المياه.

كما تفقد جناح "المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية" وجناح "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي".

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