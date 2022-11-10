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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين استهدف ميناء قنا التجاري اليمني

البحرين علم
البحرين علم

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة بشدة للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة واستهدف ميناء قنا التجاري والنفطي بمحافظة شبوة جنوب شرقي الجمهورية اليمنية.

كما اعتبرت الخارجية البحرينية في بيان لها؛ ذلك الهجوم عملًا إجراميًا يعكس تمادي الميليشيا الإرهابية في انتهاكاتها للمواثيق الدولية، وتعديها على المنشآت المدنية، وتهديدها لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجمهورية اليمنية في استعادة الشرعية، وتأييدها لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساعي  هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني  في الأمن والسلام والاستقرار، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيه.

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