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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المغامر علي عبده: لقائى بـ الرئيس السيسي مكافأة أنستني تعب الرحلة

علي عبده
علي عبده

كشف المغامر علي عبده الدراج المصري صاحب الرقم القياسي بموسوعة جينيس باستخدام موتوسيكل كهرباء، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علي عبده خلال حواره ببرنامج "الحياة  اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" لقائى كان مكافأة وجعلني أنسي تعب الرحلة التي استمرت لمدة شهر، موضحل بأنه صاحب أطول رحلة في العالم على موتوسيكل كهرباء.

وأوضح عبده:" رحلتى كانت لمدة شهر وهي أطول رحلة في العالم على موتوسيكل كهرباء،خضت أطول رحلة داخل دولة على موتوسيكل كهرباء 9759 كيلو، والمسافة داخل دولة 12949 كيلو".

وأشار المغامر علي عبده إلى أن الرئيس السيسي سأله اليوم على المسافة التي يستطيع قطعها في الشحنة الواحدة، متابعا: "الشحنة الواحدة توصلنا لمسافة 200 كيلو متر، ولكن في عوامل كتير بتؤثر على مسافة الرحلة زي سرعة الريح واتجاه الطريق صاعد أو هابط لأن الطريق الصاعد يستهلك كهرباء أكثر".
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي موسوعة جينيس علي عبده الرقم القياسى برنامج الحياة اليوم

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