كلام فارغ .. نهاد أبو القمصان توجه رسالة هامة لشقيقة علاء عبدالفتاح

علقت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التجاوزات التي صدرت من سناء عبد الفتاح شقيقة علاء عبد الفتاح، وقالت “ هي مفيش حاجة تتكلم عنها غير علاء و حبس علاء”.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بقمة المناخ بشرم الشيخ، أن سناء تتحدث عن وجود 60 ألف سجين سياسي، مندهشة وقالت :" مش عارفه جابوا الرقم ده من فين، واللي يقول حاجة يقول بالدليل مش بالكلام".

وقالت : " لو أرسلوا لي التفاصيل سأتعهد بعمل زيارات لهم بالاسم، وأنا طالبت قبل كده من اللى بيتكلم يقول بالدليل، لكن من يتحدث عن سجناء بهذه الأرقام فهو فى الأصل كلام فارغ، وعاري من الصحة.

وأوضحت أن لجنة العفو الرئاسي تبحث جميع الطلبات الخاصة بالمحبوسين، ولكن من ارتكب عنف أو حرض على ارتكاب عنف و أعمال إرهابية.

شكوى في الأمم المتحدة

وفى وقت سابق أعلنت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى في الأمم المتحدة، ضد جلسة "حقوق الإنسان والعدالة المناخية".



وقالت نهاد أبو القمصان : "قدمت شكوى للأمم المتحدة فى إدارة جلسة حقوق الإنسان والعدالة المناخية امبارح.. ودا مقطع فيديو يوضح المتحدثة سناء سيف وهي بتشاور عليا قبل ما اتكلم.. وتحاول تمنعني من الكلام وواحد من المشاركين اخد الميكروفون حتي ما قبل ما اتكلم.. مقاطعة وشوشرة.. ورئيسة الجلسة لم تتدخل لحماية حقي".



وكانت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد اتهمت منظمي العدالة المناخية، والتي شهدت حضور "سناء سيف" شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا جنائية، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال جلسة "العدالة المناخية" الذى تم عقده داخل الجناح الألماني، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، ومنعوها من التواجد داخل الجلسة.

