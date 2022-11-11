حسين فهمي: السخرية من صورة ميرفت أمين "سخافة" وده تأثير السوشيال ميديا





أكد النجم حسين فهمي، أن الخطر الأحمر في حياته هو قلة الأدب ويرى أن كل شخص من حقه أن يبدي رأيه دون قلة أدب ولابد أن يتسم بالرقي في التعامل، معلقا على واقعة السخرية من صورة ميرفت أمين خلال حضورها عزاء قائلا: "الترند اللى خرج على ميرفت امين كان سخيف وهو ده تأثير السوشيال ميديا".

وأشار النجم حسين فهمي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي كان قويا وما زال قويا وليست المهرجانات العربية أقوى منه، مضيفا: "عندنا نجوم السينما المصرية يحضرون المهرجان ويعطون له القيمة والفنان المصري له مكانة كبيرة في العالم العربي والغربي ومفيش مهرجانات تفوقت على مهرجان القاهرة".

ورد على سبب عدم فوز أفلام مصرية بجائزة مهرجان الأوسكار، قائلا: "أفلامنا بتترفض لان معظمها تجارية والتجارة في الأفلام تطغي على الفنية، والفيلم اللي بيتقدم للأوسكار لازم يبقى في قيمة فنية عالية جدا إنما حفلة الاوسكار هي اكاديمية للأفلام الامريكية".