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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدره التريند باستمرار.. نجل شعبان عبدالرحيم ينفي القبض على صاحب واقعة الكشري

صاحب واقعة الكشري
صاحب واقعة الكشري مع عصام شعبان عبد الرحيم

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن القبض على محمد عادل صاحب واقعة الكشري، بعد تصدره التريند بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، واستغلاله واقعة طرده لتحقيق مكاسب غير حقيقية والانتشار على السوشيال ميديا.

ظهر صاحب واقعة الكشري خلال الأيام الماضية برفقة عصام شعبان عبد الرحيم بصفة مستمرة بعدما أعلن نجل المغني الشعبي الشهير، تقديم أغنية برفقته قريبا.

ونفى نجل شعبان عبد الرحيم القبض على صاحب واقعة الكشري، وأكد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن هذه الأنباء مجرد شائعات، وأنه برفقته بصفة مستمرة، وكان يحادثه هاتفيا منذ قليل. 

 

صاحب واقعة الكشري مذيعا

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عددا من الصور والفيديوهات، لصاحب واقعة الكشري وهو داخل مقر شركة إنتاج، وظهر وهو يوقع على أوراق قال البعض أنها أوراق عقد جديد له كمذيع راديو منضم لتلك الشركة.

 

وسابقا تداول رواد السوشيال ميديا  فيديو يجمع صاحب “انتش وأجرى” ومحمد عادل الشهير بصاحب “واقعة محل الكشرى” برفقة عصام شعبان عبد الرحيم.

 

طرد صاحب واقعة الكشري 

 

وحضر صاحب واقعة الكشري كواليس تصوير فيلم التاروت منذ أيام، وعلى الرغم من دعوة منتج العمل لعامل النظافة لحضور التصوير وعيد ميلاد مي سليم إحدى بطلات الفيلم، إلا أن الجميع رفض وجوده داخل اللوكيشن وتم طرده.

 

ونشر موقع صدى البلد فيديو للفنانة سمية الخشاب تنفعل على الحضور فور معرفتها وجوده داخل اللوكيشن، ورفضت الاحتفال بعيد الميلاد مع مي سليم، إلا بعد خروج صاحب واقعة محل الكشري من اللوكيشن.

 

وتظهر سمية الخشاب في الفيديو وهي تصرخ في وجه المصورين تاركة اللوكيشن بسبب هذا الشخص ولم تدخل مرة أخرى إلا بعد معرفتها بمغادرته للمكان.

صاحب واقعة الكشري عامل النظافة صاحب واقعة الشكري محمد عادل الفنان عصام شعبان عبد الرحيم التاروت

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