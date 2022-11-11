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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة صادمة .. 1000 جنيه تسعيرة عامل النظافة مقابل الإعلان لشركات الإنتاج

محمد عامل النظافة
محمد عامل النظافة

هل كان يتخيل أحد أن يصبح محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري أن يصبح واحد من أصحاب الإعلانات ويضع تسعيره خاصة في مقابل الظهور للإعلان عن شركات الإنتاج. 

هذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد ارتباط اسمة بالترافيك، والأرقام القياسية في عدد المشاهدات فقرر أصحاب شركات الإنتاج استغلاله إعلاميا في مقابل مبلغ هزيل جدا لكن بالنسبة لمحمد عامل النظافة كبير جدا، وكان أخرها  طلب احدي الشركات منه الظهور بجانب اللوجو الخاص بها والاعلان عن تعاقده على برنامج جديد في مقابل ١٠٠٠ جنية.

محمد كان سعيدا جدا بالعرض وقام البعض بتداول فيديو له يتحدث فيه عن تعاقده على تقديم برنامج إذاعي الا ان هذا غير صحيح وان الغرض من هذا الفيديو هو الترويج للشركة المنتجة إعلاميا فقط ولم يتعاقد محمد على برنامج أوي أي شىء من هذا القبيل.

 

عامل النظافة يروج لفيلم التاروت

 

وأيضا حدث هذا مع الشركة المنتجة لفيلم التاروت حيث اتفق معه صاحب الشركة المنتجة للفيلم على حضور التصوير في  مقابل حصوله علي  موبيل جديد. 

 

وبالفعل حضر محمد عامل النظافة  التصوير لكن نجوم العمل رفضوا تواجده وتم طرده لإرضاء أبطال الفيلم وعلى رأسهم رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم.

 

صور محمد عامل النظافة فى شركة الإنتاج



و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الصور لصاحب واقعة الكشري وهو داخل مقر شركة انتاج شهيرة ويظهر وهو يوقع على أوراق قال البعض أنها أوراق عقد جديد له كمذيع راديو منضم لتلك الشركة.

 

كدا كتير.. شباب إعلام مش لاقيين شغل


وعلق بعض المتابعين على فيسبوك "لا كدا كتير علينا بصراحه ومش قادر ارد عشان الرقابة، بس كفاية بقى عشان تعبنا" وعلق اخر "اومال شباب الجامعات وخرجيين اعلام اللى مش لاقيين شغل يعملو اى " وقالت ثالثة معلقة على الخبر "حضرتك أنا ف اعلام اهو ومش عارفه ابقى مذيعة اروح ابيع كشري طيب !" وتفاعل المئات على انتشار الخبر مستنكرين تلك الضجة التي أثارها صاحب واقعة الكشري، كما استهجنوا ما تقوم به شركات الانتاج من البحث على التريند فقط.

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