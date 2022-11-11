كارول سماحة: والدى كان يصطحبني إلى معهد الموسيقى تحت القصف خلال حرب لبنان

حلت النجمة اللبنانية كارول سماحة، ضيفة ببرنامج "حبر سري" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والعديد من الملفات الأخرى.

وتابعت كارول خلال حوارها بالبرنامج: "المسرح كان شغف وأهلي كانوا يأخذوني على المسرح، الوالد كان يعشق السينما والتمثيل، لذلك درست تمثيل وحصلت على دبلومة في الإخراج".

وعن أول أدوارها على خشبة المسرح، قالت: "أول دور لى كان شخصية بائعة هوى، في مسرحية سقراط بمسرح الرحبانى، وكانت تجربة جديدة على المسرح فى ذلك الوقت".

وعن ذوقها فى الموسيقى، قالت: "بحب كتير الروك، ولعبت آلة كمان، كان والدى يصطحبنى إلى معهد الموسيقى تحت القصف خلال حرب لبنان، وندمت إنى توقفت عن ممارسة العزف". وتابعت: "أبى كان يتمنى أن يكون له ابن موهوب وصوته حلو، وشجعنى على الفن".