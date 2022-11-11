أنغام عن كارول سماحة: مثقفة وعندها طاقة مختلفة

حلت النجمة اللبنانية كارول سماحة، ضيفة ببرنامج "حبر سري" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والعديد من الملفات الأخرى.

وتحدثت الفنانة أنغام عن كواليس علاقتها بالفنانة كارول سماحة حيث أكدت أنها تحبها على المستوى الشخصي، قائلا:"أنا بحترم ذكاء كارول سماحة واختياراتها ورؤيتها على المسرح، فشكلك حد تعبان على شكله ولياقته ومزيكته واختياراته فأنا بحب ده فيها جدًا.

وأوضحت:" كارول مثقفة موسيقيًا وبتحب اللي بتعمله وعندها طاقة مختلفة عن حد بيغيني، وبتختار أغانيها بشكل مختلف والكليبات ومحافظة على شكلها ولياقتها وهي قريبة جدًا لقلب.