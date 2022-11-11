شهيدة حية.. دومينيك حوراني بإطلالة غريبة في العرض الخاص لفيلم الحارة

حضرت المغنية والفنانة اللبنانية دومينيك حوراني العرض الخاص لفيلم منذر رياحنة الأردني “الحارة”، لتهنئته، ولكنها تركت المكان وغادرت قبل وصوله بسبب تأخره عن الوصول في موعده.

وأثارت دومينيك حوراني الجدل بإطلالتها في عرض فيلم الحارة، وقالت عدد من التصريحات لوسائل الإعلام المتواجدة منها أنها تستعد لعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، منها طرح أغاني جديدة وعرض مسرحية.

ووصفت دومينيك حوراني نفسها بأنها “شهيدة حية”، وذلك بعدما روت في تصريحاتها سبب مغادرتها لبلدها، عقب انفجار مرفأ بيروت، وتعرضها هي وابنتها لإصابات بالغة، مستطردة:" بلدي سرقتني وخدت فلوسي وكان لازم أسيبها قبل ما أخسر حياتي".

دومينيك حوراني

طرحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أغنية على طريقة المهرجانات الشعبية بعنوان "بكاش"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، في سبتمبر الماضي.

مهرجان "بكاش" كلمات وألحان إسلام المصري، توزيع وتسجيل ستوديو فيجو الدخلاوي، إخراج وجرافيك محمد عمار، وتدور فكرتها فى إطار رومانسي حول الغيرة والغزل.

وتقول كلمات الأغنية: بخ وعو هأأو أكلت الجو منك .. أنت عشان مني أنا غيران اسمي .. بيفضل يجنك .. ياللي كونت زمان وياك النهاردة بقيت نسياك".