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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل يعلن ليوناردو دي كابريو عن ارتباطه بجيجي حديد رسميا في عيد ميلاده؟

دي كابريو
دي كابريو

يحتفل اليوم الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو بعيد ميلاده الـ 48، في ظل تداول معلومات عن حضوره إلى مصر بعد دعوته لحضور فعاليات مؤتمر المناخ، لاهتمامه الشديد بقضايا البيئة طوال السنوات الماضية. 

ولكن الحدث الأبرز في حياة ليوناردو دي كابريو خلال الفترة الماضية هي أنباء ارتباطه بالموديل الشهيرة جيجي حديد، التي ظهرت معه في عدد من الأماكن مؤخرا بعيدا عن أعين الكاميرات. 

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية، سبب عدم إعلان ليوناردو دي كابريو خبر ارتباطه رسميا بالموديل جيجي حديد، وهو احترامها لصديقها السابق زين مالك الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة. 

وقال مصدر مقرب منهما، إنهما متشابهان جدا، ويرغبان في إبقاء علاقتهما شخصية، ولكنهما يقابلان بعضهما كثيرا، ويتريثان في خطواتهما الجادة. 

طارد ليوناردو دي كابريو جيجي حديد في إيطاليا الذي تقدم فيه الموshoppingmode ديل الشهيرة عرضا منتظرا ضمن أسبوع  الموضة في ميلانو.

لم يظهر دي كابريو برفقة جيجي حديد إلى العلن في ميلانو، لكنه تواجد بالتزامن مع سفرها إلى إيطاليا لتقديم عرض أزياء فيرساتشي.

ليوناردو دي كابريو الذي انفصل مؤخرا عن حبيبته السابقة كاميلا موروني بعد 4 سنوات من المواعدة ليس قابلا ليكون أعزبا لفترة طويلة، وانتقل إلى علاقة جديدة على الفور. 

قد يعلن ليوناردو دي كابريو علاقته بجيجي حديد في ظل احتفاله بعيد ميلاده، وتنتظر وسائل الإعلام العالمية معرفة كيف سيحتفل الثنائي باقتراب نجم هوليوود من عامه الخمسين. 

ليوناردو دي كابريو فيرساتشي جيجي حديد فعاليات مؤتمر المناخ هوليوود

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