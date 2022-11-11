ماجد سعد يكشف تفاصيل وقفة الجالية المصرية ببرلين لدعم عمرو درويش

كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت تفاصيل وقفة التأييد للنائب عمرو درويش بعد محاولة طرده من إحدى جلسات الأمم المتحدة .

وأضاف ماجد سعد في مداخلة هاتفية على قناة " دي ام سي “، :” كل المشاركين في الوقفة اليوم من أبناء الجالية المصرية ببرلين أكدوا على سيادة نائب الشعب عمرو درويش ونتضامن معه بشكل كامل ".



وأكمل:"قمنا بتصوير فيديو باللغة الألمانية والعربية كي تستطيع منظمات حقوق الإنسان أن تفهمه".

ولفت ماجد سعد: "هناك تركيز على قضية علاء عبد الفتاح فقط دون الاهتمام بتنظيم مصر الرائع لقمة المناخ".