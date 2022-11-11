عمر الشناوي: دخولي الفن لم يكن مخطط له وأتمنى تقديم دور مريض نفسي

حل الفنان عمر الشناوي، ضيفا ببرنامج "مساء دي ام سي" للحديث عن كواليس من حياته الشخصية والفنية.

وقال خلال حواره بالبرنامج:" دخولي العمل الفني لم يكن مخطط له وجاء بالصدفة خلال مشاركتي في ورشة تمثيل مع صديق له طلب مني خوض التجربة.

وأشار إلي أن التمثيل بالنسبة له كان مهنة صعبة ولكن بعد أن انتهى من ورشة التمثيل شعر بحالة بهجة وتغير شيء بداخله.

ولفت إلى أنه لم يتحدث عن معلومة أن جده الفنان الكبير كمال الشناوي خلال بداية دخوله المجال الفني، منوها إلي أن أول أعماله مسلسل الأب الروحي وكانت مع المخرج بيتر ميمي ثم تحرك خطوة بعد ذلك.



وأكمل:" أتمني تجسيد دور مدمن أو مريض نفسي وغيرها من الأدوار اللي هيبقى فيها شغل على نفسي وتعلمت من كل الممثلين اللي اشتغلت معهم.