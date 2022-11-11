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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مقتل 50 جنديًا روسيًا وتدمير ثلاث دبابات و11 عربة مُصفحة في جنوب البلاد

صدى البلد

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 50 جنديًا روسيًا وتدمير ثلاث دبابات و11 عربة مُصفحة ومدافع ذاتية الدفع من طراز Msta-S.


وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، :"أن الوضع في جنوب البلاد لم يتغير ولا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، بينما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

 


وأضاف البيان: أن القوات الروسية تواصل مناوراتها لنقل الوحدات والمعدات بين ضفتي نهر دنيبر وانشاء حدودًا دفاعية على الضفة اليسرى وتقوم بزرع الألغام في الأراضي التي استولت عليها مؤقتًا مع نشر جنودها وشن الهجمات ضد المدنيين في جميع المناطق الجنوبية.

 


وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 50 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 50 جنديًا وتدمير ثلاث دبابات للعدو و11 عربة مُصفحة ومدافع ذاتية الدفع من طراز Msta-S ..مشيرًا إلى أن المجموعة البحرية الروسية المنتشرة داخل المياه الأوكرانية في البحر الأسود تتكون الآن من 17 سفينة حربية، بما في ذلك حاملتا صواريخ بإجمالي 16 صاروخ كروز من نوع كاليبر.

الجيش الأوكراني القوات المسلحة يوكرين فورم

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