آسيان: سيتم قبول عضوية تيمور الشرقية من حيث المبدأ ومنحها وضع مراقب

قال قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الجمعة إنه سيتم قبول عضوية تيمور الشرقية من حيث المبدأ بصفتها العضو ال11 في الرابطة.



وأضاف القادة - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه سيتم منح تيمور الشرقية وضع المراقب في اجتماعات الآسيان بما في ذلك الجلسات العامة للقمة، مشيرين إلى أنه ستكون هناك "خارطة طريق تستند إلى المعايير الموضوعية" من أجل حصول تيمور الشرقية على العضوية الكاملة في الرابطة.



وأشار الراديو إلى أن هذا الأمر تمت مناقشته خلال جلسة عامة لقادة رابطة آسيان عقدت في العاصمة الكمبودية (بنوم بنه) اليوم، حيث أكد القادة على ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء في الرابطة والأطراف الخارجية بدعم تيمور الشرقية بشكل كامل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الآسيان.

