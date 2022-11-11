عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آسيان: سيتم قبول عضوية تيمور الشرقية من حيث المبدأ ومنحها وضع مراقب

صدى البلد

 قال قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الجمعة إنه سيتم قبول عضوية تيمور الشرقية من حيث المبدأ بصفتها العضو ال11 في الرابطة.

 


وأضاف القادة - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه سيتم منح تيمور الشرقية وضع المراقب في اجتماعات الآسيان بما في ذلك الجلسات العامة للقمة، مشيرين إلى أنه ستكون هناك "خارطة طريق تستند إلى المعايير الموضوعية" من أجل حصول تيمور الشرقية على العضوية الكاملة في الرابطة.

 


وأشار الراديو إلى أن هذا الأمر تمت مناقشته خلال جلسة عامة لقادة رابطة آسيان عقدت في العاصمة الكمبودية (بنوم بنه) اليوم، حيث أكد القادة على ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء في الرابطة والأطراف الخارجية بدعم تيمور الشرقية بشكل كامل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الآسيان.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقسوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

أمطار رعدية ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

سألته سؤالا واحدا.. من السيدة التي تحدث معها الرئيس خلال جولة الدراجات؟

الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

كيف يكون حب الوطن وهل له حقوق؟ نعمة لا تقدر بثمن

الوك شارما: نجاح COP27 يمثل انتصارا لجميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي

طلباً لـ الغيث.. إقامة صلاة الاستسقاء اليوم في جميع المساجد بالإمارات

ضبط سائق لسرقته شخص يحمل جنسية إحدى الدول

انتهت بمنعه من السفر.. تفاصيل التحقيق مع الغنوشي في التجسس على تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بشرى سارة لجمهور أسود التيرانجا.. ساديو ماني يقود السنغال في كأس العالم بقطر

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

محمد عدوية يشعل حفل ساقية الصاوي ويغني مع والده بنت السلطان.. صور

فيديو

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ