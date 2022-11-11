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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم البحار يوقع مذكرة تفاهم مع معهد أوشن إكس لتصوير الأفلام الوثائقية

علوم البحار يوقع
" علوم البحار" يوقع مذكرة تفاهم مع معهد أوشن x لتصوير الأفلا

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة مذكرة تفاهم مع معهد أوشن إكس المسئول عن صناعة الأفلام التسجيلية لعلوم البحار لصالح "ناشيونال جيوجرافيك" على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ .

وقال زكريا إن المذكرة تأتي في رغبة المعهد لنقل والاستفادة من تكنولوجيا المعاهد البحثية المتقدمة فى هذا المجال فى تسجيل الأفلام الوثائقية "ناشيونال جيوجرافيك" من خلال تدرىيب الكوادر العلمية بالمعهد على على توثيق الرحلات البحثية التى ينفذها المعهد بسفن الابحاث التابعة له (سلسبيل واليرموك) وتوثيقها في تصوير السواحل والشواطئ المصرية وصناعة أفلام تسجيلية عنها مما يساهم في دراسة طبيعة الكائنات البحرية  ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار.

" علوم البحار" يوقع مذكرة تفاهم مع معهد أوشن x لتصوير الأفلام الوثائقية

البحث العلمي تعقد محاضرة "التغيرات المناخية والأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة"..غدا

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أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ  cop27 عن عقد  محاضرة  بعنوان "التغيرات المناخية والأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".

تعقد المحاضرة غدا السبت على زووم، ضمن اهتمام الأكاديمية بما يشهده العالم الآن من تغيرات مناخية يصاحبها تغيير في  الخريطة الصحية في دول مختلفة حول العالم وتتضمن المحاضرة :
١- عرض لحالات تفشي بعض الأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض المدارية المهملة
٢- عرض مجموعة من التحليلات البيئية لتطوير خرائط التنبؤ بأماكن انتشار مخاطر المرض في مناطق     متعددة حول العالم 
٣- عرض دراسات حالة للدراسات البحثية التي أجريت من فريق العمل المصري في هذا المجال
٤- وضع أولوية للتعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل مكافحة الأمراض المعدية ونواقلها

 

https://us02web.zoom.us/j/81141333360?pwd=TG5XamZzMG1tdWpzRHBBc2pSTTBEUT09

المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد علوم البحار والمصايد معهد اوشن x ناشيونال جيوجرافيك قمة المناخ Jobs Education

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