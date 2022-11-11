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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخولي: قمة المناخ تسعى لتنفيذ التعهدات المالية والسياسية الدولية

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة حرصت على استقبال عدد من سفراء الخارجية المعنيين بالعمل على قمة المناخ، حيث تم مراجعة عدد من المحاور والإجراءات المتعلقة بهذه القمة ورؤية الوفد التفاوضي المصري في التعامل مع قضايا المناخ والمتمثلة في ماذا تريد مصر وماهي الخطوات المرجوة من انعقاد هذه القمة.
 

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وأشار "الخولي" خلال حوراه المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إلى أن هذه القمة تأتي تحت عنوان قمة التنفيذ، موضحًا أنها تهدف لتنفيذ التعهدات الدولية سواء تعهدات مالية أو سياسية، مؤكدًا أن اتفاقية باريس تحتاج إلى تطوير ووجود مزيد من الالتزامات الواضحة بجدول زمني واضح على كافة الأطراف الدولية.


وتابع أن هناك أطراف لم تصل إلى الحد من التفاعل بشأن قضايا المناخ والالتزمات الخاصة بها حتى الآن، وهذا جانب يجب التعامل معه بشكل مكثف خلال هذه القمة، لافتًا إلى أن التحضير لهذه القمة يرقى لأعلى الترتيبات وذلك بإشادة كافة الوفود الحاضرة.

جدير بالذكر، أن مؤتمر قمة المناخ "cop 27" يواصل فعالياته وجلساته، والتي تعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة وحضور قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
 

وخصصت القمة يوم 11 نوفمبر لبحث موضوعات" إزالة الكربون"، فمنذ اعتماد اتفاقية باريس 2015 وحتى جلاسكو في عام 2021، تقدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بخطط وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجياً نحو إزالة الكربون.
 

قمة المناخ المناخ قمة التنفيذ

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