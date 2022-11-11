غدا ذروة الثوريات الشمالية 2022.. ماذا تعرف عن هذه الظاهرة ؟

تشهد سماء المنطقة العربية من منتصف ليل السبت 12 نوفمبر 2022 وخلال الساعات قبل شروق الشمس يوم الأحد 13 نوفمبر ذروة تساقط زخة شهب الثوريات الشمالية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، شهب الثوريات من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها تحت ظروف مثالية ، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و "الثوريات الشمالية" وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها انها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعاً .

تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

بتحديد سرعة واتجاه تلك الاجسام النيزكية عند اختراقها للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن انتاجها، وفي حالة شهب الثوريات الشمالية فإن مصدرها الكويكب 2004 TG10.

لمحاولة رؤية شهب الثوريات الشمالية يجب ان يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف ليل السبت حيث ستكون نقطة إشعاع الشهب امام نجوم الثور باتجاه الافق الشمالي الغربي ولكن يمكن ان تظهر الشهب من أي مكان في السماء .



جدير بالذكر ان القمر سيكون في مرحلة الأحدب المتناقص بالتزامن مع ذروة شهب الثوريات الشمالية حيث سيتسبب في طمس الشهب الخافتة ولكن الفرصة ممكنه لرؤية الشهب اللامعة من الثوريات الشمالية.