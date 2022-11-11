هل فشلت روسيا في اختبار غواصة يوم القيامة؟

كشفت مصادر استخباراتية أمريكية، عن أن روسيا حاولت وفشلت في اختبار طوربيد نووي من غواصة "يوم القيامة"، حيث جرت محاولة لإطلاق الطوربيد الذي يعمل بالطاقة النووية من غواصة "بيلجورود" أكبر غواصة في العالم والتي دخلت الخدمة هذا الصيف.

وحسب التقارير، تم رصد عدد من سفن البحرية الروسية، وهي تستعد لإجراء اختبارات في البحر الشمالي في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تغادر فجأة.

ويُعتقد أن طاقة الغواصة والسفن الروسية واجه خطأ تقنيا، أجبرهم على التخلي عن تدريباتهم والعودة إلى الميناء، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمريكي استخباراتي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن غواصة يوم القيامة، تستعد للاختبارات، قبل أن تعود لبشكل مفاجئ إلى الميناء متراجعة عن إجراء التجربة.

وأضاف أن الصناعة العسكرية الروسية تمر بأوقات عصيبة، ويمكن أن تؤثر العقوبات الغربية على التقنيات العسكرية الروسية، ومن الممكن أن يستمر الوضع.

ولفت التقرير إلى أن روسيا لديها وقت محدود لاختبار الطوربيد النويي، قبل أن تبدأ المياه في المنطقة في التجمد خلال فصل الشتاء.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر حلف "الناتو" من أن روسيا تستعد لاختبار غواصة نووية ضخمة، قادرة على إحداث "تسونامي نووي" وإغراق مدن ساحلية.

وحذر الغرب من محاولات موسكو اختبار القنبلة النووية التي تحملها "بوسيدون"، مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده مستعدة لاستخدام "كل الوسائل المتاحة" للدفاع عن أراضيها.

والغواصة النووية الروسية قادرة على محو مدن بأكملها، بالإضافة إلى قدراتها على توليد موجات تسونامي إشعاعية ضخمة في البحار.