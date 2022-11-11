ميسي وديبالا على رأس قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2022

أعلن ليونيل سكالونى، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة فريقه المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الثنائي ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، على رأس القائمة.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، رولي وأرماني.

خط الدفاع: مولينا، مونتييل، روميرو، بيزيلا، أوتاميندى، ليساندرو مارتينيز، أكونا، تاجليافيكووفويث.

خط الوسط: دى بول، باريديس، أليكسيس ماك اليستير، رودريجيز، جوميز، إينزو فرنانديز وبلاسيوس.

خط الهجوم: دى ماريا، لاوتارو مارتينيز، ألفاريز، نيكولاس جونزاليس، خواكين كوريا، باولو ديبالا وليونيل ميسي.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم برفقة كلا من السعودية وبولندا والمكسيك.