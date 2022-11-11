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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يطالب "سامسون والمثلوثي والوردي" بالانتظام في تدريبات الإثنين المقبل

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن  البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم طالب  الثلاثي الأجنبي " البنيني سامسون أكينولا والتونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي " بالعودة إلى القاهرة في الموعد المتفق عليه للانتظام في تدريبات الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وكان المدير الفني البرتغالي منح اللاعبين راحة 4 أيام بداية من أمس الخميس، واستغل الثلاثي الراحة وسافروا إلى بلادهم لقضاء الراحة.

وشدد فيريرا على الثلاثي بضرورة التواجد في تدريب الفريق يوم الاثنين المقبل في ظل حالة النقص العددي في صفوف الفريق بسبب غياب الدوليين والإصابات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن موسم محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض انتهى مع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر الخلفية.
وشدد المصدر على أن اللاعب لن يتمكن من العودة لصفوف الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، بعدما خضع لعملية جراحية في الأيام القليلة الماضية في إنجلترا.
ومن المقرر أن يعود " الونش" إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة على أن يبدأ المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب المعالج له والذي أجرى له العملية الجراحية.
وكان المدافع الدولي تعرض للإصابة في مباراة سموحة التي أقيمت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني يدرس عدم خوض أي مباراة ودية في فترة التوقف الحالية بسبب النقص العددي في صفوف الفريق.

ويفتقد الفريق الأبيض خدمات لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى اللاعبين المصابين، وكان فيريرا منح اللاعبين راحة أربعة أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل.

ويضم المنتخب الأول من الزمالك كل من، محمد عواد وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" وعبد الله جمعة وعمرو السيسي.

وفي نفس الوقت يتواجد الثلاثي محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف في صفوف المنتخب الأولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري في معسكر منتخب تونس استعدادا لكأس العالم.

وتضم قائمة المصابين كل من أحمد فتوح ومحمود حمدي " الونش" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

فيريرا

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