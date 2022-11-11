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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيري : أمريكا تعتمد مبلغًا محفزًا لتنفيذ برامج بمساعدة الحكومة المصرية |فيديو

المبعوث الرئاسي الأمريكى
المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ جون كيرى

قال المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ جون كيرى، إن الولايات المتحدة ستدعم إنشاء مركز في مصر بمبلغ 10 ملايين دولار يتعلق بالامتياز والتدريب وتعزيز القدرة على مكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف خلال كلمته اليوم بقمة المناخ كوب 27، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم أيضا 25 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، وهذا المبلغ سيكون بمثابة محفز لتنفيذ عدد من البرامج بمساعدة الحكومة المصرية.

 

وتابع أن  الدولة المصرية أثلجت صدور قادة العالم خلال الـ 6 أيام الماضية في قمة المناخ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشرف بأن تشارك مصر في مكافحة التغيرات المناخية.

 

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