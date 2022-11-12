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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم تراجع الدولار.. صعود أسعار الذهب اليوم السبت 12-11-2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، بنحو27 جنيها، ليسجل سعر جرام عيار 21  نحو 1257 جنيها مقارنة بـ1230 جنيها خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1081 جنيهًا، مقارنة بـ1054 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 1433 جنيهًا مقارنة بـ 1406 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 216 جنيها؛ ليسجل 10.056 جنيها، مقارنة بـ 9.840 جنيها.

وهبط سعر الدولار الأمريكي في جلسة أمس بعد نشر بيانات التضخم؛ لتصعد الأسواق بقوة، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وسجل الدولار أكبر هبوط يومي له منذ 7 سنوات، وقفز اليورو فوق منطقة التعادل وابتعد بأكثر من 250 نقطة.

بينما، ارتفع الجنيه الإسترليني  فوق مستويات 1.17.

وتراجع مؤشر الدولار دون مستويات 110 متداولا في منطقة 107 – 108 بعدما سجل في نهاية سبتمبر أعلى مستوى له في 20 سنة عند 114.75 مع ارتفاعات وصلت إلى 20% منذ بداية العام.

ورغم تراجعات أمس؛ ما زال الدولار مرتفعا بنسبة 12% في عام 2022.

يأتي ذلك، فيما سجل الذهب ارتفاعًا على مدار الأسبوع على مدار 6 جلسات متتالية، حيث قفز  بحوالي 150 دولارا .

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