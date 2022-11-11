بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد عودتها لطليقها حسام حبيب رسمياً.

وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل صور غير منتشرة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.

وقد كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الصديقة المقربة للفنانة شيرين عبد الوهاب عن رأيها فى الأنباء المتداولة عن عودتها الأخيرة إلى لقاء طليقها الفنان حسام حبيب.

وعلقت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلة: ما فعلته شيرين عبد الوهاب سابقة ليس على المستوى الفني وحسب.. فمن من كل البشر إللي تعرفوهم أن شقيقة تدعي على شقيقها وتطالب بسجنه؟ شيرين لا تقوم بهذا الإجراء.

وتابعت نضال الأحمدية: إن حسام حبيب الذي يضع شيرين بين أسنانه ويقضم عائلتها.

واستكملت قائلة: ماذا ستخبر شيرين بنتيها لما يسألوها إنت سجنت خالو ليه يا ماما؟ وهل لو أختي مريم عملت حاجة فادعي عليها وأدخلها السجن؟.