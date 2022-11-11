أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في لبنان الى 521 حالة.

قالت وزارة الصحة في لبنان إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالكوليرا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وظل عدد الوفيات ثابتا عند 18 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 9.5 ملايين دولار أمريكي لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا إن "مبلغ 9.5 ملايين دولار يستهدف بشكل مباشر أكثر من مليون و500 ألف شخص في جميع أنحاء لبنان.. من لبنانيين ولاجئين سوريين ولاجئين فلسطينيين ومهاجرين، المُعرّضين لخطر متزايد جراء الكوليرا".

ولفت إلى أن "هذا التمويل سيدعم أنشطة الاحتواء المبكر والاستجابة السريعة الطارئة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف انتشار هذا المرض في المناطق عالية الخطورة".

كما أعرب ريزا عن أمله بأن "تنفيذ هذه التدخلات الطارئة والمنسقة بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، سيحد من انتشار المرض ويخفف من تأثيره على السكان".

وأكد ضرورة أن "تكثف الحكومة اللبنانية جهودها لضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان".

ويوم الخميس، تسلمت وزارة الصحة اللبنانية 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، مقدمة من منظمتي الصحة العالمية ويونيسف.