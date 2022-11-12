نشرة المرأة والصحة| صور جمعت شيرين وحسام حبيب .. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الفم .. 3 تغييرات في شكل المرأة بعد الحمل والولادة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



تأخر العلاج يسبب الوفاة.. علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم



أوضح دكتور فيكاس برينجا طبيب أسنان، زيادة معدلات سرطان الفم مؤخرا وأن معظم المصابين بهذا المرض يموتون بسبب تأخر اكتشاف المرض، في حين أن الاكتشاف المبكر يرفع معدلات النجاة.



بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث على موقع جوجل بعد عودتها لطليقها حسام حبيب رسمياً وإليكم أجمل الصور لهما سويا

ماذا يحدث للسيدات بعد الحمل والولادة؟.. 3 تغييرات في شكل الجسم



تعانى النساء من تغيرات عديدة فى أجسام النساء طوال أشهر الحمل بعضها يكون ذو تأثير كبير جدا وواضح عليها وفى مقدمتها تغير شكل الجسم.



8 أجنة داخل بطن طفلة بالهند.. تفاصيل الحالة النادرة

كشف الأطباء حالة طفلة تحمل في بطنها 8 أجنة دفعة واحدة وذلك فى أحد مستشفيات الهند وهى حالة نادرا جدا واضطر الاطباء لاجراء جراحة عاجلة