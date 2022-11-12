حسين فهمي: كريم عبد العزيز اتولد على أيدي وهؤلاء هم الأسطورة الحقيقية

أكد النجم حسين فهمي، حرصه على انتظار مسلسل كريم عبد العزيز كل عام بسبب العلاقة التي تجمعه بوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، مضيفا: "بحرص على انتظار كريم عبد العزيز كل سنة وأبوه أخويا وكنا زملاء ديسك مدرسة وكريم اتولد على أيدي".

وأضاف الفنان حسين فهمي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كريم عبد العزيز عزيز على قلبه ويعتبره مثل ابنه، مشيرا إلى أن منى زكي وياسمين عبد العزيز من النجمات المميزات في الوسط الفني، كما أن أمينة خليل تتقدم في مستواها الفني ووجها مقبول ومحبوب على الشاشة.

وأوضح الفنان حسين فهمي، أن لقب أسطورة يطلق على الفنان بما قدمه من فن والناس تحب هذه الأعمال، قائلا: "عادل إمام أسطورة ونجيب الريحاني اسطورة ويوسف وهبي اسطورة وطلعت حرب الذي أنشأ بداية السينما المصرية أسطورة واللي بيقيم الناس".