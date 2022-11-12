عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد عودتها رسميا لطليقها حسام حبيب.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الكلمات الرومانسية التى صرحت بها خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو اديب قائلة:" انا رجعت لحب حياتى ..و حسام حبيب قلبى".

وتعاطف البعض مع رجوع شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب.

 

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق أبيض ستان مكشوف الأكتاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتفيها.

 

وردت على سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، لتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو إللي اقنعني واتكلمنا والحمد لله رجعنا".

وأوضحت: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت إللي فات".

47529499-A669-45AE-9005-FC91927A20E4
47529499-A669-45AE-9005-FC91927A20E4
8C517433-72E0-4A9D-958A-37D32F0160C7
8C517433-72E0-4A9D-958A-37D32F0160C7
C2308255-8FDB-4336-97DF-8EF761551DDB
C2308255-8FDB-4336-97DF-8EF761551DDB
BB9B65A7-46F4-4F63-8C57-95DB295376C6
BB9B65A7-46F4-4F63-8C57-95DB295376C6
77A12605-8931-4B20-94D7-D5F60D9F4B51
77A12605-8931-4B20-94D7-D5F60D9F4B51
09A88DF3-BB42-4BD5-9DC1-FAF4D14F00B2
09A88DF3-BB42-4BD5-9DC1-FAF4D14F00B2
1E28FB27-5604-4AD4-8324-326FCEC0DCEE
1E28FB27-5604-4AD4-8324-326FCEC0DCEE
7F8C9CE7-7924-40A9-BED7-EA2FF59E04BD
7F8C9CE7-7924-40A9-BED7-EA2FF59E04BD
تصالح شيرين وحسام حبيب رجوع حسام حبيب وشيرين أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

موضوعات متعلقة

شاهد.. فستان شيرين عبد الوهاب من كتب كتابها على حسام حبيب

ترشيحاتنا

احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

طريقة عمل البصارة المصرية

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع .. ما السبب؟

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

قبل كتب الكتاب..ماذا قال المأذون للفنانة شيرين وحسام حبيب؟ نصائح نبوية مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

الاثنين متشابهين.. فساتين شيرين فى حفل زوجها من حسام حبيب

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

بالصور.. إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي روسي قبل انفجارها

فيديو

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ