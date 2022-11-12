حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد عودتها رسميا لطليقها حسام حبيب.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الكلمات الرومانسية التى صرحت بها خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو اديب قائلة:" انا رجعت لحب حياتى ..و حسام حبيب قلبى".

وتعاطف البعض مع رجوع شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق أبيض ستان مكشوف الأكتاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتفيها.

وردت على سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، لتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو إللي اقنعني واتكلمنا والحمد لله رجعنا".

وأوضحت: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت إللي فات".

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