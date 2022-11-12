بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد عودتها رسميا لطليقها حسام حبيب.

و تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة شيرين عبد الوهاب من كتب كتابها قريبة من وجها وهو ما كشف عن عدم وضعها أي مستحضرات تجميل نهائيا و ابرز بعض الخرابيش فى وجهها.





وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق أبيض ستان مكشوف الأكتاف وهو ما كشف عن زيادة وزنها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.





وردت على سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، لتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو إللي اقنعني واتكلمنا والحمد لله رجعنا".

وأوضحت: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت إللي فات".