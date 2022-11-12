أندية إنجليزية عينها عليه.. فرج عامر: اتمني الأهلي ينهي صفقة فوفانا

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بالمهاجم الدولي فوفانا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: اتمني الأهلي ينهي صفقة فوفانا المهاجم الدولي والذي يلعب في المنتخب الايڤواري للشباب وايضا في المنتخب الاول ، فوفانا حصل علي اعجاب كولر وتأكيد كولر علي طلبه هذا اللاعب ، المفاوضات بين الاهلي والنادي النرويجي مستمرة وهناك فروق تضيق بالمفاوضات المباشرة ، بس للاسف هناك اقاويل ان في اندية هامة في الدوري الانجليزي عينها علي اللاعب ، اتمني الا يكون هذا الكلام صحيح والاهلي ينجح في ضم هذا اللاعب المميز.

ويمتد عقد ديفيد فوفانا مع نادي مولده النرويجي حتى 31 ديسمبر من عام 2024، وشارك اللاعب مع فريقه في 10 مباريات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع هدف.

وكان اسم فوفانا ارتبط بالانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تتم.