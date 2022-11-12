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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أندية إنجليزية عينها عليه.. فرج عامر: اتمني الأهلي ينهي صفقة فوفانا

صدى البلد

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بالمهاجم الدولي فوفانا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: اتمني الأهلي ينهي صفقة فوفانا المهاجم الدولي والذي يلعب في المنتخب الايڤواري للشباب وايضا في المنتخب الاول ، فوفانا حصل علي اعجاب كولر وتأكيد كولر علي طلبه هذا اللاعب ، المفاوضات بين الاهلي والنادي النرويجي مستمرة وهناك فروق تضيق بالمفاوضات المباشرة ، بس للاسف هناك اقاويل ان في اندية هامة في الدوري الانجليزي عينها علي اللاعب ، اتمني الا يكون هذا الكلام صحيح والاهلي ينجح في ضم هذا اللاعب المميز.

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ويمتد عقد ديفيد فوفانا مع نادي مولده النرويجي حتى 31 ديسمبر من عام 2024، وشارك اللاعب مع فريقه في 10 مباريات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع هدف.

وكان اسم فوفانا ارتبط بالانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تتم.

 

 

الايفواري فوفانا ويسلي فوفانا المهاجم الدولي تصريحات فرج عامر

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