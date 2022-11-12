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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ أسيوط: جاري إنشاء طريق طراد النيل لخدمة 14عزبة وقرية بـ القوصية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة تولي قطاع الرصف اهتمامًا كبيرًا لتحسين حالة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن أو المراكز والقرى على حدٍ سواء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وناقش محافظ أسيوط – خلال مكالمة هاتفية بقناة “ اي تي سي”– أحدث المستجدات لمشروعات إنشاء وتطوير الوحدات الصحية التي يبلغ عددها 137 وحدة صحية على مستوى الـ 7 مراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى وما وصلت إليه مراحل العمل ومناقشة التحديات ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي جميع المشكلات والمعوقات التي تعرقل استكمال تلك المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أنه جار إنشاء طريق جديد (طريق طراد النيل) بمركز القوصية بطول 4.25 كم يخدم 14 عزبة وقرية على مستوى المركز ويجري حاليًا عملية التجهيز للطريق وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 وفي إطار خطة المحافظة لتكوين شبكات طرق تربط بين القرى وبعضها وترفع وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن وتخدم على فرص الاستثمارات المختلفة بشتى المجالات تماشيًا مه مساعي الدولة لتوفير وتحسين أكبر قدر من الخدمات للمواطنين والتسهيل على المواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى محافظ أسيوط الخطة الاستثمارية حياة كريمة مجلس الوزراء أسيوط

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