أوكرانيا: القتال لا يزال مستمراً في منطقة لوجانسك شرقاً

قال مسؤول أوكراني إن القتال العنيف في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا لا يزال مستمراً، حيث توجد أعداد كبيرة من القوات الروسية التي تم حشدها مؤخراً هناك.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سيفيرودونتسك، رومان فلاسينكو، قوله للتلفزيون الأوكراني إن هناك ثلاثة خطوط جبهات رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب في منطقة لوجانسك، مضيفاً أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم حول بلدة سفاتوف.

الأعمال العدائية الفعلية



وتابع المسؤول الأوكراني أن "الأعمال العدائية الفعلية" مستمرة على طول خط المواجهة بأكمله في منطقة لوجانسك، موضحاً أن القوات الأوكرانية تتقدم غرب وجنوب سفاتوف ويتم تدمير مستودعات الذخيرة الروسية.