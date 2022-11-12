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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة، درة، جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وخطفت درة الأنظار بفستانها الأنيق، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف رشاقتها، ونالت تفاعل كبير من جمهورها. 

 

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.

وطلبت درة من الجمهور انتظار الحلقات الأخيرة، بداية من الحلقة الثامنة وحتى العاشرة ليكتشفوا جميع التفاصيل ويحلوا لغز الجريمة.

أما عن تفاصيل الشخصية وتحضيرها لها، قالت درة: “مكانش في حاجة معينة مرجعية ليا، عشت الدور وتفاصيله، أكيد في أفلام كتير تدور فكرتها حول الجريمة والهروب، لكن محاولتش أقلد حد معين، قدمت الشخصية برؤيتي لها”.

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