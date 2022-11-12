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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبك في قلبي حتى نلتقي.. بوسي شلبي تحيي ذكرى محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ونشرت فيديو جمع ذكرياتهما معا من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت بوسي شلبي معلقة من خلال الفيديو: "مهما مرت السنين حبك في قلبي حتى نلتقي.. يا أحلى أيام العمر.. في الذكرى السنوية ندعو لك بالرحمة.. الفاتحة".
 

وتحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز ، والذى يعد واحداً من أهم الممثلين فى تاريخ السينما المصرية.

نشأ محمود عبد العزيز في حي الورديان بالإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة التي فتحت له أبواب التمثيل بعد مشاركته في فريق المسرح على سبيل الهواية.

بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الاحترافية في بداية السبعينات، من خلال التلفزيون، بعدما شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل “الدوامة”، ومنه انضم إلى فريق “الحفيد” الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه عام 1975 .

ثم قدم محمود عبد العزيز العديد من الأفلام الهامة مثل: السادة الرجال، الكيف، العار، الشقة من حق الزوجة، جري الوحوش، الكيت كات، بالإضافة إلى فيلم “الساحر” الذي منحه اللقب الأشهر له، وشارك في بطولته مع منة شلبي وسلوى خطاب، وحقق نجاحا كبيرا. 

لمع أيضا محمود عبد العزيز فى مجال الدراما التليفزيونية ومنها: رأفت الهجان، البشاير، محمود المصري، جبل الحلال، رأس الغول، كلاب الحراسة، باب الخلق، كما قام ببطولة العديد من المسلسلات منها عاشت مرتين، العملية صهللة، بابا زعيم عصابة. 

كشف محمود عبد العزيز فى أحد البرامج التليفزيونية عن عمله فى العديد من المهن قبل التمثيل ومنها بيع الجرائد.

وقال إنه شارك مع فريق التمثيل خلال فترة دراسته بكلية الزراعة، متابعا: "دائما ما كنت أحصل على جائزة أفضل ممثل، ولكن بعد التخرج توجهت إلى أحد أعمدة التمثيل حينها وقام بإحباطي، وقفل الدنيا في وشي".

وأضاف: “قررت أن أهاجر من البلاد وتوجهت لـ فيينا، ولما سافرت اشتغلت حاجات كتير.. كنت بياع جرائد".

ولفت إلى أنه بقى في النمسا لمدة 3 أشهر، متابعا: "كنت بنام في محطات السكة الحديد وأنا في فيينا".

واستطرد محمود عبد العزيز: "قررت أن أعود مرة أخرى إلى الإسكندرية، حسيت إني اشتقت لأمي وأخواتي وحتة كنافة وكوب شاي".

 

حقيقة طلب محمود عبد العزيز الزواج من إيناس الدغيدي 

ترددت العديد من الأقاويل عن طلب الفنان محمد عبد العزيز الزواج من المخرجة إيناس الدغيدي.

وأوضحت إيناس الدغيدي حقيقة هذا الأمر حيث قالت:  “طلب زواج محمود عبد العزيز منى كان غير جاد، حيث كنا مع الفنانة نجلاء فتحى فى فيلم “عفوا أيها القانون” ولم يتعد الأمر مجرد الهزار، وانتهى فى نفس الجلسة التى جمعت بيننا”.

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