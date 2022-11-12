ستايل كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة وسط أرض زراعية.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي،مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتا الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت فضالي في أرض زراعية بستايل كاجوال،حيث أرتدت توب بينك أبرز نحافة خصرها مع بنطال جينز وحذاء رياضة بنفس لون التوب،وكتبت معلقة من خلال صورها:"لا تخبر الناس عن خططك ، أظهر لهم نتائجك ".

وعن آخر أعمالها الفنية تنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة ويشاركها البطولة كل من صابرين، ومحمود عبد المغنى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فهي مسرحية عيلة لاسعة جدا من بطولة أحمد زاهر وبناته والفنانة مروة عبدالمنعم.