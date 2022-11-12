فحص وعلاج 1336 حالة بقافلة جامعة طنطا في بسيون.. وصرف الدواء مجانا

نظمت جامعة طنطا اليوم، السبت، قافلة تنموية شاملة بقرية الحداد بمركز بسيون محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود زكي أن إطلاق الجامعة للقوافل الشاملة بطنطا يستهدف تقديم الرعاية الطبية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، وذلك فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تعد المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر، والتى تستهدف المواطن وتحسين مستوى معيشته والخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن القوافل تضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة فى مختلف التخصصات ويتم صرف الدواء بالمجان للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم أن القافلة تأتى استمرارًا لتفعيل دور الجامعة في تنمية وخدمة المجتمع من خلال تقديم جميع أشكال الدعم الخدمى والمجتمعى والعديد من الأنشطة الصحية والتوعوية، حيث شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

فيما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1336 حالة من خلال 12 عيادة، حيث تم فحص 66 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و148 في عيادة الأطفال، و214 بالعظام، و112 جلدية، و108 باطنة، و46 مسالك بولية، و172 أنف وأذن، و30 جراحة عامة، و56 صدر، و30 نفسية وعصبية، و193 جراحة عيون، و19 قلب وأوعية دموية.

ولفت إلى أنه تم تحويل 64 حالة بواقع حالة 4 جراحة المخ والأعصاب، و3 أطفال، و4 مسالك بولية، و14 عظام، و2 نفسية وعصبية، و6 باطنة، و3 جلدية، و14 رمد، و8 أنف وأذن، و4 مخ وأعصاب، و4 قلب، و6 جراحة.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 76 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.

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