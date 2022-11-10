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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسداد القروض الغربية.. أوكرانيا تضطر للتخلي عن أراضيها

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد في روسيا، أندريه سوزدالتسيف، إن أوكرانيا غير قادرة على البقاء دون قروض من الغرب، لكنها لن تستطيع سدادها بالمال، وسيتعين عليها دفع الثمن بالأراضي. 

وقال سوزدالتسيف: "أوكرانيا ليست قادرة على العيش اليوم بدون مساعدة غربية، خزينة الدولة فارغة، لقد تعرضت للنهب منذ وقت طويل، والاقتصاد في طريقه إلى الجحيم، صناعة المواد الغذائية والنقل تعمل بشكل ضعيف، والجيش يلتهم ما يقرب من الميزانية السنوية كل شهر".

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وأضاف: "المعاشات، والمدفوعات لموظفي الدولة، كل شيء يأتي على حساب الأموال التي يخصصها الغرب".

وأوضح أنه لن تتمكن سلطات كييف من سداد أموال دائنيها الغربيين: "فجوة الديون التي يهربون إليها الآن بلا حدود، سيتعين عليهم دفع ثمن كل شيء بالأراضي الأوكرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال السناتور البلجيكي، آلان ديتكس، إن أوروبا لم يعد من الممكن أن تقودها أمريكا المروجة للحرب ويجب أن تعيد النظر في سياستها تجاه روسيا وأوكرانيا. 

وفي مقابلة مع صحيفة “كوسور” الفرنسية، قال ديتكس، "من أجل مصلحة أوروبا والأوروبيين، يجب أن نتخلى عن نهج زيلينسكي المتشدد، ونتفق مع روسيا بشأن تقسيم أوكرانيا ورفع العقوبات. في هذه المرحلة، الحل الدبلوماسي أفضل من تصعيد الصراع الذي تشجعه أمريكا”.

وأشار إلى أوراق بنما التي يشار فيها إلى الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه متآمر خارجي. 

وأوضح أنه “لا ينبغي أن يُنظر إلى مثل هذا الشخص كرئيس جدير بالثقة، ولكن على أنه دمية أمريكية، مهووسة بالغطرسة وتجرنا إلى الحرب".

روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

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