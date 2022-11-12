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رئيس التحرير
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تعليم

تأكيدا لما نشره صدى البلد|إذاعة أخبار COP27 في طابور الصباح بالمدارس

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أكدت خلاله صحة الخبر الذي نشره موقع صدى البلد مؤخرا بعنوان “فقرة يومية في الإذاعة المدرسية لتغطية أخبار قمة المناخ خلال طابور الصباح”.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها الصادر، إلا أنها أصدرت خطابًا للمديريات التعليمية بشأن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : لقد نص الخطاب على أنه تزامنًا مع استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، والتي تعد لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغير المناخي، بمشاركة أكثر من 120 من قادة الدول ونحو 30 ألف شخص بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخطاب أكد على ضرورة التنبيه والتأكيد على تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ طوال فترة انعقادها، فضًلا عن إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك بهدف رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

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