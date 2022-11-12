أم الدنيا.. سمير فرج: أمريكا تعتبر مصر ميزان التوازن في المنطقة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على لقاء الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس السيسي على هامش فعاليات قمة المناخ.



وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم تحدث في تاريخ أمريكا إن الرئيس الأمريكي ورئيس الكونجرس يذهبون لحضور قمة في دولة ، لكن هذا الأمر حدث في مصر خلال قمة المناخ".

وأضاف سمير فرج :" أمريكا تعتبر مصر ميزان التوازن في المنطقة".

وتابع سمير فرج :" بايدن قال إن مصر أم الدنيا وهذا اعتراف رسمي من أمريكا بالحضارة المصرية ".

واكمل سمير فرج :" بايدن أكد أن مصر صديق لها ثقل سياسي، مضيفا:" بايدن أعلن عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر ".