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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: فشل دعوات 11/11 الإرهابية تعكس وعي المصريين بالأغراض الخبيثة للداعين لها

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار ، عضو مجلس النواب، إن فشل دعوات التظاهر التي أطلقها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وأبواقهم الاعلامية، تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه خطورة دعوات التخريب التي حاولت جماعات الشر الترويج لها، وتحقيق مكاسب رخيصة من ورائها على حساب الوطن، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ.

وأضاف "الكمار" في تصريح له، اليوم، أنهم حاولوا إفساد هذا الحدث العالمي، الذي أشاد بتنظيمه جميع دول العالم وحضره غالبية قادة العالم، لكنه انعكس عليهم وانكشفت دعواتهم الإرهابية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجماعة الإرهابية لم تتعلم الدرس بعد، فقد حاولت علي مدار سنوات دعوة المصريين للتظاهر دون استجابة، وبفشل ذريع، لكنها ما زالت مُصرة على أسلوبها الانتقامي من الدولة والشعب المصري والحقد على منجزاته على مدار سنوات.

وتابع "الكمار"، أن الشعب المصري الذي أسقط الإخوان بعد عام واحد فقط من وصولهم للحكم، لن يستمع لهم أبدًا، وهو أكبر وعيا من هؤلاء المأجورين، مشيرًا إلى أن المصريين يدركون جيدا الغرض من الدعوات الخبيثة التى تهدف لضرب استقرار الدولة، ووقف عجلة التنمية والعودة بمصر إلى المربع صفر.

وشدّد النائب مدحت الكمار، على أن فشل دعوات التظاهر  والتخريب رهان جديد على القيادة السياسية، وهنا تبرز أهمية التفاف المصريين خلف دولتهم وقيادتها السياسية من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والعبور نحو الجمهورية الجديدة، في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية وموجات متواصلة من التضخم العالمي.

مصر مجلس النواب الإخوان شرم الشيخ التنمية الشاملة الإرهاب

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