الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن الرئيس الأمريكي على علم بأهمية دور مصر المحوري في المنطقة.

وقال سامويل وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تنسيق بين مصر وأمريكا، وسيتم تقديم تمويل 500 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة في مصر".

وأضاف سامويل وربيرج :" نرى أن مصر لديها الإمكانية كي تكون مصدر مهم للغاز في أفريقيا وأوروبا ".

وتابع سامويل وربيرج:" نريد أن نعمل مع مصر من أجل أن تنتشر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر ".



وأكمل سامويل وربيرج:" قمة المناخ تعتبر بداية على الطريق الصحيح لمواجهة التغيرات المناخية"، مضيفا:" العالم كله يتأثر بالتغيرات المناخية ".

