الخارجية الأمريكية: قمة شرم الشيخ تعتبر أهم مؤتمر تغير المناخ في التاريخ

أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة بايدن إلى شرم الشيخ في غاية الأهمية وتعتبر زيارة تاريخية .

وقال سامويل وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" قمة المناخ يعتبر أهم مؤتمر لتغير المناخ في التاريخ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر مصر على تنظيم واستضافة مؤتمر المناخ، ورايت 40 ألف شخص متواجد في شرم الشيخ".

وتابع سامويل وربيرج:" العلاقات الثنائية بين مصر وامريكا ثوية وتمتد لأكثر من 100 عام ".

وأكمل سامويل وربيرج:" تنسيق مستمر بين مصر وأمريكا في كافة المجالات وهناك جهود مشتركة لتهدئة الاوضاع في بعض المناطق في الإقليم ".