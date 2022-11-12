إبراهيم محلب ونبيلة مكرم في عزاء رؤوف غبور | فيديو وصور

شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، في عزاء رجل الأعمال رؤوف غبور، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحرص على تقديم العزاء أيضا، كلا من" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، الكاتبة فاطمة ناعوت، المستشار أمير رمزي، المحامي محمد حمودة، وعدد من الشخصيات العامة، والعاملين في مصانع ومجموعة شركات غبور، إلى جانب أسرة الراحل.

وتُوفي رؤوف غبور، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشيع جثمانه، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

من هو رجل الأعمال رؤوف غبور

الدكتور رؤوف كمال حنا غبور، هو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة شركات غبور، والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، والتي تأسست عام 1985، وأولاده: نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة، كمال رؤوف كمال غبور، وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.

تخرج رؤوف غبور من كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله، نصف مليون جنيه؛ ليتوسع في أعماله بعد ذلك، حتى وصلت استثماراته إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري، وعدد كبير من العلامات التجارية.