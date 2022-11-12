أنت تكذب.. مشادة على الهواء بين ضَيفي أحمد موسى لهذا السبب| فيديو

نشبت مشادة ساخنة بين ضيفي الإعلامي أحمد موسى: المحلل السياسي محمود الأفندي، ومحمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني؛ وذلك خلال مشاركتهما هاتفيًّا في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".

وتحدث الضيفان عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وأسباب انسحاب القوات الروسية من خيرسون.

ووجه محمود الأفندي، المحلل السياسي، حديثه إلى محمد البابا، قائلا: "تحدث بالوقائع ولا تكذب على التليفزيون"، فقاطعه محمد البابا منفعلا: "أنت تكذب، والجيش الروسي هو من يقتل الشعب الأوكراني".

وقال محمد البابا: "الجيش الأوكراني قام بعملية هجوم مضاد في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، والهجوم المضاد في خيرسون؛ دفع القوات الروسية للتراجع"، مضيفا أن حوالي 27% من مساحة خيرسون تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

انسحاب تكتيكي

ومن جهته، قال المحلل السياسي محمود الأفندي، إن روسيا انسحبت؛ بسبب عدم قدرة إيصال الإمدادات العسكرية لكل مناطق خيرسون.

وأضاف محمود الأفندي أن روسيا أخلت كل المواطنين من خيرسون، في المنطقة التي انسحبت منها، واصفا انسحاب روسيا، بالـ«تكتيكي»؛ كي لا تخسر روسيا العلمية العسكرية، ولا ينهار الجيش الروسي.