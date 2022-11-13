فرنسا: أوروبا تحتاج الاستقلال عن الولايات المتحدة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن أوروبا تحتاج إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الذاتي عن الولايات المتحدة حتى لا تعيش في حالة ترقب قبل نتائج كل انتخابات أمريكية.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قالت كاترين كولونا:"أقول فقط أنه إذا لم يرغب الأوروبيون في العيش في حالة ترقب قبل كل انتخابات أمريكية، فعليهم أن يجدوا طريقة ليكونوا أكثر استقلالية".

وأضافت أن "هذا لا يعني زيادة الابتعاد عن الولايات المتحدة".

وتعليقا على نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، اعتبرت كولونا أن الجمهوريين "لم يظهروا نتائج بارزة كما كان متوقعا". وفي الوقت نفسه، ذكرت أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية قبل الإعلان عن نتائج التصويت في كل مكان.